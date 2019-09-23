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Весілля британця Томаса Кука зірвалося через банкрутство Thomas Cook

Весілля британця Томаса Кука зірвалося через банкрутство Thomas Cook

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Весілля британця на ім'я Томас Кук довелося скасувати через банкрутство британської туристичної компанії Thomas Cook. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал Nottinghamshire Live.

За даними видання, 29-річний житель міста Хакнолл Томас Кук і його наречена Амелія Бінч прилетіли на острів Родос (Греція) 18 вересня. Пара повинна була одружитися в готелі Lindos Princess 27 вересня.

Уточнюється, що обслуговування урочистого заходу входило в туристичний пакет, придбаний ними у компанії Thomas Cook. Пара витратила на поїздку близько 10 тисяч фунтів (300 тисяч грн), на весілля повинні були приїхати більше 30 друзів і родичів.

Згідно купленої путівці, молодята повинні повернутися до Британії 3 жовтня, однак після повідомлень про припинення діяльності Thomas Cook їм рекомендували бути готовими до від'їду з Греції в будь-який час.

Нагадаємо, у Британії евакуюють 150 тисяч громадян по всьому світу через крах найбільшої турфірми.

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