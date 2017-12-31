Вертолітники провели навчання на полігоні в районі АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. На одному з полігонів в районі АТО пройшли навчання вертолітників армійської авіації, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-центру АТО.
"На даний час, вертольоти армійської авіації в районі АТО виконують транспортно-евакуаційні завдання: транспортування поранених, доставка особового складу, перекидання вантажів тощо", - йдеться у повідомленні.
У прес-центрі відзначили, що на одному із полігонів в районі відведення відбулися планові заходи бойової підготовки підрозділів армійської авіації Сухопутних військ ЗС України. Екіпажі вертольотів Мі-8МТ та Мі-24 відпрацьовували польоти парами та інші навчально-бойові завдання.
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Нагадаємо, передноворічний день у районі проведення АТО пройшов без порушень режиму припинення вогню. Станом на 18.00 вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу.