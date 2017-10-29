Вертоліт з військовими США розбився в Афганістані, є один загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Інцидент стався у провінції Логар в Афганістані. Вертоліт з американськими військовими розбився, одна людина загинула, шестеро отримали травми. Про це йдеться в повідомленні на сайті місії НАТО в Афганістані, передає УНН.
Всього на борту перебувало сім американських військовослужбовців.
"Ми можемо підтвердити, що катастрофа вертольота не була результатом дій противника. Ще шість американських членів екіпажу постраждали в результаті аварії, і всім їм надається медичне обслуговування", - йдеться в повідомленні.
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За попередньою інформацією, вертоліт розбився при здійсненні аварійної посадки після того, як, злітаючи, він зачепив дерево.
Триває розслідування причин аварії.
Нагадаємо, в Афганістані внаслідок терористичної атаки бойовиків "Талібану" на військову базу в місті Кандагар загинули 43 військовослужбовці та дев’ять отримали поранення.