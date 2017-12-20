Верховну Раду закликали долучитися до протидії фальсифікованим лікам
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Представники ГО “Медичний контроль” оприлюднили відкрите звернення до Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я з вимогою втрутитись у ситуацію в сфері державного контролю та протидії фальсифікації лікарських засобів. Про це голова ГО Ігор Щедрін зазначив під час прес-конференції, передає УНН.
Він розповів про випадок, коли пацієнт за власний кошт провів експертизу лікарського засобу, і у підсумку в препараті зайшли речовини, які не були зазначені у складі ліків.
За словами Щедріна, цей кричущий випадок фальсифікації так і залишився поза увагою контролюючих органів.
Активіст зауважив, що кількість фальсифікованих ліків в Україні набагато більша, ніж звітує Держлікслужба.
“Підробних ліків, сфальсифікованих ліків, може бути на порядок, на два порядки більше, ніж про це звітує Державна служба лікарських засобів України. Статистиці, яку ми маємо, яку оприлюднює Державна служба з лікарських засобів та обігу наркотиків, вже не можна довіряти, бо вони не хочуть реагувати на кричущий випадок, коли їм просто приносять вже готову, зроблену пацієнтами експертизу у незалежній лабораторії. Це означає, що вони б мусили самі провести експертизу у встановленому законом порядку. Тобто взяти три серії препарату самостійно, провести в акредитованих лабораторіях Держлікслужби аналізи і відповісти громадськості. Насправді, цього не відбулось за три місяці, поки ми ведемо переписку з державними інстанціями.
Зважаючи на це, ми просимо звернути увагу на те, що у нас сама система не працює. Слабкою ланкою є небажання Державного експертного центру або Держлікслужби у кожному конкретному випадку реагувати. Якщо вони хочуть, то будуть перевіряти препарат. Якщо не хочуть - не будуть", - наголосив Щедрін.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, правоохоронці запідозрили чиновників ДЕЦ у фальсифікації реєстраційних досьє медпрепаратів. Одному зі співробітників Центру в рамках справи було вручено повідомлення про підозру. Голову ДЕЦ Тетяну Думенко в рамках провадження ще не допитували.
За словами, за словами В.Чумака, найчастіше в Україні фальсифікують ліки, які рекламують.