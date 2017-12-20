Верховную Раду призвали присоединиться к противодействию фальсифицированным лекарствам

Он рассказал о случае, когда пациент на деньги провел экспертизу лекарственного средства, и в итоге в препарате зашли вещества, которые не были указаны в составе лекарств.

По словам Щедрина, этот вопиющий случай фальсификации так и остался без внимания контролирующих органов.

Активист отметил, что количество фальсифицированных лекарств в Украине намного больше, чем отчитывается Гослекслужба.

"Поддельных лекарств, сфальсифицированных лекарств, может быть на порядок, на два порядка больше, чем об этом отчитывается Государственная служба лекарственных средств Украины. Статистике, которую мы имеем, которую публикует Государственная служба по лекарственным средствам и обороте наркотиков, уже нельзя доверять, потому что они не хотят реагировать на вопиющий случай, когда им просто приносят уже готовую, сделанную пациентами экспертизу в независимой лаборатории. Это означает, что они должны были бы сами провести экспертизу в установленном законом порядке. То есть взять три серии препарата самостоятельно, провести в аккредитованных лабораториях Гослекслужбы анализы и ответить общественности. На самом деле, этого не произошло за три месяца, пока мы ведем переписку с государственными инстанциями.

Несмотря на это, мы просим обратить внимание на то, что у нас сама система не работает. Слабым звеном является нежелание Государственного экспертного центра или Гослекслужбы в каждом конкретном случае реагировать. Если они хотят, то будут проверять препарат. Если не хотят - не будут", - отметил Щедрин.

Напомним, как сообщал УНН, правоохранители заподозрили чиновников ГЭЦ в фальсификации регистрационных досье медпрепаратов. Одному из сотрудников Центра в рамках дела было вручено сообщение о подозрении. Председатель ГЭЦ Татьяну Думенко в рамках производства еще не допрашивали.

По словам В.Чумака, чаще всего в Украине фальсифицируют лекарства, которые рекламируют.