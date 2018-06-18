Верховний Суд визнав законним штраф "Борисполю" у майже 13 млн грн

ukru
Ексклюзив
10:32 • 5870 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

08:24 • 73605 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 106357 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 159029 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 141614 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 190195 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 128179 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 133339 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 167004 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 191580 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.5 м/с
55 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

26 березня, 03:44 • 65312 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 99864 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 80456 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 102589 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 66612 перегляди
Публікації
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 5969 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 73640 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 102634 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 99934 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 190204 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 20474 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 24549 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 54908 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 66932 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 70019 перегляди
Актуальне
Верховний Суд визнав законним штраф "Борисполю" у майже 13 млн грн

Верховний Суд визнав законним штраф "Борисполю" у майже 13 млн грн

Київ • УНН

 • 9120 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Касаційний господарський суд Верховного Суду визнав правомірним рішення Антимонопольного комітету України про нарахування аеропорту “Бориспіль” штрафу у сумі 12,8 млн грн. Про це йдеться у повідомленні прес-служби АМКУ, передає УНН.

“Верховний Суд у складі колегії Касаційного господарського суду 30 травня 2018 року визнав правомірність рішення Антимонопольного комітету України від 24.01.2017 № 13-р у справі проти аеропорту “Бориспіль”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби АМКУ, Верховний Суд визнав недійсним рішення Комітету у частині пункту 7 щодо зобов’язання ДП “МА “Бориспіль” розмежувати свої рахунки на свою діяльність щодо управління інфраструктурою та регуляторну діяльність, з одного боку, та рахунки на надання послуг з наземного обслуговування, а у решті позову ДП “МА “Бориспіль” про визнання недійсним рішення Комітету відмовлено.

Отже, Верховний Суд остаточно підтвердив неправомірність дій ДП “МА “Бориспіль”, встановлених рішенням Комітету від 24.01.2017 № 13-р, як порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Як повідомляв УНН, Антимонопольний комітет України оштрафував міжнародний аеропорт “Бориспіль” на майже 13 мільйонів гривень.

Зазначалося, що “Бориспіль” звинуватили у вчиненні дій, які могли призвести до обмеження конкуренції на ринках наземного обслуговування на території аеропорту, а також у встановленні плати за користування інфраструктурою аеропорту на необґрунтованому рівні.

Окрім штрафу, аеропорт зобов’язали до 1 березня 2017 року привести плату за користування інфраструктурою аеропорту до економічно обґрунтованого рівня, а також розмежувати рахунки на діяльність щодо управління інфраструктурою та регуляторну діяльність та рахунки на надання послуг з наземного обслуговування.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,995.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$40.89
Золото
$3,052.35
Ethereum
$2,062.59