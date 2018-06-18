Верховний Суд визнав законним штраф "Борисполю" у майже 13 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Касаційний господарський суд Верховного Суду визнав правомірним рішення Антимонопольного комітету України про нарахування аеропорту “Бориспіль” штрафу у сумі 12,8 млн грн. Про це йдеться у повідомленні прес-служби АМКУ, передає УНН.
“Верховний Суд у складі колегії Касаційного господарського суду 30 травня 2018 року визнав правомірність рішення Антимонопольного комітету України від 24.01.2017 № 13-р у справі проти аеропорту “Бориспіль”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією прес-служби АМКУ, Верховний Суд визнав недійсним рішення Комітету у частині пункту 7 щодо зобов’язання ДП “МА “Бориспіль” розмежувати свої рахунки на свою діяльність щодо управління інфраструктурою та регуляторну діяльність, з одного боку, та рахунки на надання послуг з наземного обслуговування, а у решті позову ДП “МА “Бориспіль” про визнання недійсним рішення Комітету відмовлено.
Отже, Верховний Суд остаточно підтвердив неправомірність дій ДП “МА “Бориспіль”, встановлених рішенням Комітету від 24.01.2017 № 13-р, як порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Як повідомляв УНН, Антимонопольний комітет України оштрафував міжнародний аеропорт “Бориспіль” на майже 13 мільйонів гривень.
Зазначалося, що “Бориспіль” звинуватили у вчиненні дій, які могли призвести до обмеження конкуренції на ринках наземного обслуговування на території аеропорту, а також у встановленні плати за користування інфраструктурою аеропорту на необґрунтованому рівні.
Окрім штрафу, аеропорт зобов’язали до 1 березня 2017 року привести плату за користування інфраструктурою аеропорту до економічно обґрунтованого рівня, а також розмежувати рахунки на діяльність щодо управління інфраструктурою та регуляторну діяльність та рахунки на надання послуг з наземного обслуговування.