Верховний суд прийняв рішення щодо компенсації за майно в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Верховний суд надав дозвіл на використання рішення Арбітражного суду про стягнення с Російської Федерації компенсації за експропрійоване в Автономній Республіці Крим майно. Про це УНН повідомили у прес-службі Верховного Суду.
"У липні 2018 року 18 юридичних осіб та одна фізична особа звернулися до Апеляційного суду м. Києва із заявою про визнання та надання дозволу на виконання рішення Арбітражного суду (м. Гаага, Королівство Нідерландів) від 2 травня 2018 року у справі ПТС № 2015-36 про стягнення сум з боржника – Російської Федерації в особі Міністерства юстиції РФ як компенсації за відповідне нерухоме майно. Заявник доводив, що на території України є майно боржника (ч. 2 ст. 475 ЦПК України).... Ухвалою від 5 вересня 2018 року Апеляційний суд м. Києва, діючи як суд першої інстанції, задовольнив заяву про забезпечення позову, а ухвалою від 25 вересня 2018 року – заяву про визнання та надання дозволу на виконання рішення Арбітражного суду (м. Гаага, Королівство Нідерландів)", - повідомили у прес-службі суду.
Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду, діючи як суд апеляційної інстанції, розглянув апеляційні скарги на згадані ухвали у відкритому судовому засіданні.
За результатами розгляду, постановою Верховного Суду від 25 січня 2019 року проголошено вступну та резолютивну частини:
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- апеляційні скарги на ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 25 вересня 2018 року залишено без задоволення, а вказану ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 25 вересня 2018 року залишено без змін;
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- Апеляційні скарги на ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 5 вересня 2018 року (про забезпечення позову) задоволено частково, а ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 5 вересня 2018 року змінено. Заяву про забезпечення позову задовольнити частково.
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Як повідомляв УНН, заступник міністра юстиції України - Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина заявив, що ера Путіна колись закінчиться, і Росія змушена буде виконати рішення ЄСПЛ за скаргами України