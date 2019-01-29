Верховный суд принял решение о компенсации за имущество в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Верховный суд дал разрешение на использование решения арбитражного суда о взыскании с Российской Федерации компенсации за экспроприированное в Автономной Республике Крым имущество. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Верховного Суда.
"В июле 2018 18 юридических лиц и одно физическое лицо обратились в Апелляционный суд г. Киева с заявлением о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Арбитражного суда (г. Гаага, Королевство Нидерландов) от 2 мая 2018 годапо делу ПТС № 2015- 36 о взыскании сумм с должника - Российской Федерации в лице Министерства юстиции РФ в качестве компенсации за соответствующее недвижимое имущество. Заявитель утверждал, что на территории Украины есть имущество должника (ч. 2 ст. 475 ГПК Украины) .... Постановлением от 5 сентября 2018 Апелляционный суд г. Киева, действуя в качестве суда первой инстанции и, удовлетворил заявление об обеспечении иска, а постановлением от 25 сентября 2018 года - заявление о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Арбитражного суда (г. Гаага, Королевство Нидерландов)", - сообщили в пресс-службе суда.
Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда, действуя как суд апелляционной инстанции рассмотрел апелляционные жалобы на упомянутые решения в открытом судебном заседании.
По результатам рассмотрения постановлением Верховного Суда от 25 января 2019 года провозглашено вступительную и резолютивную части:
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- апелляционные жалобы на решение Апелляционного суда г. Киева от 25 сентября 2018 года оставлено без удовлетворения, а указанное постановление Апелляционного суда г. Киева от 25 сентября 2018 оставлено без изменений;
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- Апелляционные жалобы на решение Апелляционного суда г. Киева от 5 сентября 2018 (об обеспечении иска) удовлетворен частично, а постановление Апелляционного суда. Киева от 5 сентября 2018 изменено. Заявление об обеспечении иска удовлетворить частично.
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Как сообщал УНН, заместитель министра юстиции Украины - Уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина заявил, что эра Путина когда закончится, и Россия вынуждена будет выполнить решение ЕСПЧ по жалобам Украины.