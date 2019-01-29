Верховный суд принял решение о компенсации за имущество в Крыму

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 88730 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104423 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 139593 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137207 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132682 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126603 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165062 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117962 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Верховный суд принял решение о компенсации за имущество в Крыму

Верховный суд принял решение о компенсации за имущество в Крыму

Киев  •  УНН

 • 19997 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Верховный суд дал разрешение на использование решения арбитражного суда о взыскании с Российской Федерации компенсации за экспроприированное в Автономной Республике Крым имущество. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Верховного Суда.

"В июле 2018 18 юридических лиц и одно физическое лицо обратились в Апелляционный суд г. Киева с заявлением о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Арбитражного суда (г. Гаага, Королевство Нидерландов) от 2 мая 2018  годапо делу ПТС № 2015- 36 о взыскании сумм с должника - Российской Федерации в лице Министерства юстиции РФ в качестве компенсации за соответствующее недвижимое имущество. Заявитель утверждал, что на территории Украины есть имущество должника (ч. 2 ст. 475 ГПК Украины) .... Постановлением от 5 сентября 2018 Апелляционный суд г. Киева, действуя в качестве суда первой инстанции и, удовлетворил заявление об обеспечении иска, а постановлением от 25 сентября 2018 года - заявление о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Арбитражного суда (г. Гаага, Королевство Нидерландов)", - сообщили в пресс-службе суда.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда, действуя как суд апелляционной инстанции рассмотрел апелляционные жалобы на упомянутые решения в открытом судебном заседании.

По результатам рассмотрения постановлением Верховного Суда от 25 января 2019 года провозглашено вступительную и резолютивную части:

  • апелляционные жалобы на решение Апелляционного суда г. Киева от 25 сентября 2018 года оставлено без удовлетворения, а указанное постановление Апелляционного суда г. Киева от 25 сентября 2018 оставлено без изменений;
  • Апелляционные жалобы на решение Апелляционного суда г. Киева от 5 сентября 2018 (об обеспечении иска) удовлетворен частично, а постановление Апелляционного суда. Киева от 5 сентября 2018 изменено. Заявление об обеспечении иска удовлетворить частично.

Как сообщал УНН, заместитель министра юстиции Украины - Уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина заявил, что эра Путина когда закончится, и Россия вынуждена будет выполнить решение ЕСПЧ по жалобам Украины. 

Украинские Национальные Новости

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