Верховний Суд повернув прикордонникам Закарпаття 100 га землі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Верховний Суд підтвердив право на користування земельною ділянкою 100 га для прикордонників Закарпаття, яку незаконно передали у власність одного з фермерських господарств. Про це повідомляє прес-служба МВС, передає УНН.
Верховний Суд визнав недійсним укладений Тячівською районною державною адміністрацією Закарпаття та фермерським господарством договір оренди землі щодо земельної ділянки площею майже 100 га, яка знаходиться на напрямку декількох прикордонних знаків та безпосередньо межує із контрольно-слідовою смугою державного кордону.
Зазначеним рішенням відновлено право Мукачівського прикордонного загону на користування вказаною земельною ділянкою та підтверджено статус земель оборони.
Нагадаємо, школі на Тернопільщині повернули землю на понад півмільйона гривень.