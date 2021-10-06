Верещук: звільнити всіх причетних до скандалу в “Укрексімбанку”

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“Нещодавній інцидент з журналістами в „Укрексімбанку“ дійсно вражає. Якщо керівник держбанку добровільно погоджується на інтерв‘ю з журналістами-розслідувачами у себе в кабінеті, а потім відбирає у них камери — це наївність та дурість. Такій людині не можна довіряти держбанк. Всі співробітники банку, які знаходились тоді в кабінеті, мають бути звільнені, від охоронця до керівника. Влада має звикати звільняти керівників за зальоти, в тому числі за такі” — вважає Ірина Верещук.

Нагадаємо

Вчора видання “Радіо Свобода” повідомило про напад на журналістів “Схем” у державному “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.

Офіс Президента України вже відреагував на цю подію. За словами радника керівника Офісу Глави держави Михайла Подоляка, щонайменше “видається логічним рішення про відсторонення від займаної посади голови правління банку”, щоб не було перешкод для розслідування та перевірки.