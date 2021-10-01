Верещук заявила, що парламенту треба додати динаміки

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“Рівень підтримки парламенту все нижче й нижче. Коли підтримка президента залишається на рівні, що безпрецедентно, то рівень парламенту падає, значить ми щось не робимо. Значить нам не вистачає енергії, динаміки, що треба змінити, і я думаю, що ми це будемо обговорювати”, — наголосила вона.

Також Верещук прокоментувала вислів Давида Арахамії, про те, що парламентарям слід включити “турборежим”.

“Мені здається, що нам потрібно додати динаміки, але не тому, що ми хочемо робити поза законом, поза регламентом і приймати рішення, а тому, що нам потрібно її додати. Бо, як ви бачите, соціологія вказує на те, що ми недопрацьовуємо. „Ми“ — я зараз говорю про парламент, тому треба працювати більше”, — резюмувала вона.