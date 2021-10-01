Верещук заявила, что парламенту надо добавить динамики
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что уровень поддержки парламента очень низкий, однако нужно добавить усилий в работе, передает УНН.
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"Уровень поддержки парламента все ниже и ниже. Когда поддержка президента остается на уровне, что беспрецедентно, то уровень парламента падает, значит мы что-то не делаем. Значит нам не хватает энергии, динамики, что нужно изменить, и я думаю, что мы это будем обсуждать", - подчеркнула она.
Также Верещук прокомментировала высказывание Давида Арахамии, о том, что парламентариям следует включить "турборежим".
"Мне кажется, что нам нужно добавить динамики, но не потому, что мы хотим делать вне закона, вне регламента и принимать решения, а потому, что нам нужно ее добавить. Потому что, как вы видите, социология указывает на то, что мы недорабатываем. "Мы" - я сейчас говорю о парламенте, поэтому надо работать больше", - резюмировала она.