Верещук: завдяки масовій вакцинації Україна зможе обійтися без локдаунів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук в ефірі одного з телеканалів заявила, що вже вакцинувалася від коронавірусу. На її думку, лише якщо всі українці почнуть робити щеплення від COVID-19, Україна зможе обійтися без локдаунів, повідомляє УНН.
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“Треба йти вакцинуватись. Я розумію, що це іноді дійсно і страшно, і потім - боляче. Але ми мусимо щепитися. В інший спосіб ми ніколи не вийдемо з локдаунів. Ми ніколи не зможемо жити нормальним життям” - заявила вона.
Також Ірина Верещук розповіла про власний досвід вакцинації.
“Я особисто вже перенесла вакцинування. У мене була висока температура, головний біль і суглоби боліли. Але я знала, що я роблю. Це - свідомий вибір”, - поділилася своїм досвідом народний депутат.