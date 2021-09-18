Верещук: завдяки масовій вакцинації Україна зможе обійтися без локдаунів

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“Треба йти вакцинуватись. Я розумію, що це іноді дійсно і страшно, і потім - боляче. Але ми мусимо щепитися. В інший спосіб ми ніколи не вийдемо з локдаунів. Ми ніколи не зможемо жити нормальним життям” - заявила вона.

Також Ірина Верещук розповіла про власний досвід вакцинації.

“Я особисто вже перенесла вакцинування. У мене була висока температура, головний біль і суглоби боліли. Але я знала, що я роблю. Це - свідомий вибір”, - поділилася своїм досвідом народний депутат.