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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Верещук закликала журналістів New York Times виправити неправдиву інформацію, подану від її імені

Верещук закликала журналістів New York Times виправити неправдиву інформацію, подану від її імені

Київ • УНН

 • 13304 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала журналістів з московського бюро видання New York Times внести правки у статтю про Україну, передає УНН із посиланням на заяву міністра у Facebook.

Деталі

Йдеться про статтю, що вийшла вчора на сторінках видання New York Times. Авторами статті є репортери із московського бюро NYT, вказала Верещук.

Стаття описує геополітичні відносини в трикутнику Україна-Захід-Росія, пише віце-прем’єрка, додаючи, що автори матеріалу посилаються на її слова, сказані напередодні в ефірі одного з телеканалів.

Цитата:

“З повагою до New York Times змушена констатувати, що автори статті збрехали. В ефірі я казала про гіпотетичну можливість референдуму щодо Мінських угод, а вони написали так, нібито я говорила про референдум щодо вступу до НАТО. Тобто, зміст зовсім інший. Це або кричуща непрофесійність, або свідома маніпуляція”, — заявила Верещук.

Тож міністр закликала авторів внести правки у матеріал.

“Вибачення не обов’язкові. Прошу виправити статтю та проінформувати про виправлення всі ЗМІ, які передрукували вашу статтю без перевірки, покладаючись на репутацію NYT”, — додала Верещук.

Як підтвердження Верещук опублікувала посилання на статтю в NYT, а також відео з її прямою мовою. Детальніше — за посиланням.

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