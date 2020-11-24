Верещук закликала нардепів підтримати анонсовані Президентом виплати підприємцям

"Все, що допомагає людям пережити сьогодні карантин вихідного дня (можливий локдаун, втрату роботи) – це позитив. Але тут треба і до парламенту звернутися – президент ініціював, КМУ підтримав і, вочевидь, знайшов на це гроші, і тепер у вигляді законопроекту це все потрапить до парламенту. І тут уже питання за нами – як швидко ми зможемо прийняти законопроекти. Оскільки у нас лишилося обмаль часу", - сказала вона.

Сама Верещук голосуватиме за подані Президентом і КМУ законопроекти.

"Коли ідеться про підтримку і за підтримку людей, то я, звичайно, буду голосувати за ці законопроекти", - підкреслила вона.

Нардеп додала, що кошти на втілення президентської програми підтримки бізнесу є.

"Ми можемо розраховувати на надходження від податків, від митних платежів. Сьогодні податкова прозвітувала, що вони виконали план у 100% значенні. Тобто, я так розумію, що кошти є.

І, попри повідомлення колишнього заступника міністра економіки про те, що сьогодні на казначейському рахунку мало коштів, ми маємо розуміти, що сьогодні їх може бути мало, а завтра їх буде більше. Це така собі змінна, яка залежить від дня, і надходження в кінці року. У нас немає прогнозованої динаміки", - каже Верещук.

Також нардеп спростувала закиди про те, що президентська програма ризикує бути не втіленою у життя.

"Це не популізм, це реальна допомога людям. А тепер головне, щоб люди могли скористатися цієї допомогою. Щоб вона потрапила до реальних ФОПів і реальних громадян, які у скрутній ситуації сьогодні. І тут уже треба звернутися до місцевих органів влади, які мають цьому сприяти", - підкреслила нардеп.