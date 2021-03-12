Верещук впевнена, що Україна буде в НАТО

Цитата:

“Ми будемо в НАТО, я впевнена, цьому немає альтернативи. Наші євроатлантичні прагнення є результатом нашої історії, а тепер курс на НАТО також закріплено в нашій Конституції. Все більше українців розуміють та підтримують курс до НАТО, особливо в умовах російської агресії”, — наголосила вона.

Україна де-факто є східним форпостом НАТО і вже сьомий рік поспіль стримує збройну і гібридну агресію з боку Росії. Вже майже тридцять років наша країна співпрацює з Північноатлантичним альянсом, додає Верещук.

“Фактично, ми захищаємо європейські кордони, не являючись при цьому членами ЄС та НАТО. НАТО надає Україні військову допомогу, обладнання та екіпірування. Попереду ще багато роботи: оборонна реформа, впровадження стандартів НАТО, боротьба з корупцією та забезпечення верховенства права. Але ми рухаємося вперед, ми будемо в НАТО, тому що ми - європейці, і тому що у нас одна з найкращих армій в Європі. А ще нашій армії вірить і довіряє український народ”, — резюмувала вона.

Доповнення

Наприкінці лютого Президент України Володимир Зеленський обговорив з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом актуальні питання реалізації євроатлантичного курсу України та можливості поглиблення практичної співпраці з Альянсом, а також повідомив, що найближчою метою України — є ПДЧ НАТО.