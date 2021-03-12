Верещук уверена, что Украина будет в НАТО

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"Мы будем в НАТО, я уверена, этому нет альтернативы. Наши евроатлантические стремления являются результатом нашей истории, а теперь курс на НАТО также закреплен в нашей Конституции. Все больше украинцев понимают и поддерживают курс в НАТО, особенно в условиях российской агрессии", - подчеркнула она.

Украина де-факто является восточным форпостом НАТО и уже седьмой год подряд сдерживает вооруженную и гибридную агрессию со стороны России. Уже почти тридцать лет наша страна сотрудничает с Североатлантическим альянсом, добавляет Верещук.

"Фактически, мы защищаем европейские границы, не являясь при этом членами ЕС и НАТО. НАТО предоставляет Украине военную помощь, оборудование и экипировку. Впереди еще много работы: оборонная реформа, внедрение стандартов НАТО, борьба с коррупцией и обеспечение верховенства права. Но мы движемся вперед, мы будем в НАТО, потому что мы - европейцы, и потому что у нас одна из лучших армий в Европе. А еще нашей армии верит и доверяет украинский народ", - резюмировала она.

Дополнение

В конце февраля Президент Украины Владимир Зеленський обсудил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом актуальные вопросы реализации евроатлантического курса Украины и возможности углубления практического сотрудничества с Альянсом, а также сообщил, что ближайшей целью Украины - является ПДЧ НАТО.