Верещук: треба посилити відповідальність за "брехню" в деклараціях

Цитата

"Ми обіцяли людям боротьбу з корупцією, а брехня в деклараціях – це і є та сама корупція. І я вважаю, що нам треба більш суворо ставитися до тих людей, які забули на 10 млн задекларувати автівки і так далі. Бо що ж робити з короткою пам'яттю таким політикам в політиці. Вони не мають обіймати державні посади. Тому я вважаю, що правильно і треба голосувати за посилення покарання щодо тих людей, які мають таку коротку пам'ять і забувають або свідомо перекручують факти, намагаючись ввести в оману суспільство", - сказала вона.

Доповнення

У січні президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, який передбачає повернення покарання у вигляді обмеження або ж позбавлення волі за недостовірне декларування та неподання декларації.

Рада планує розглянути проект ЗУ сьогодні, 15 квітня.