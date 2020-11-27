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Верещук розповіла, як вакцинуватимуть українців

Верещук розповіла, як вакцинуватимуть українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. У січні-березні 2021 року Україна отримає 8 млн доз вакцин від коронавірусу. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявила народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук, передає УНН.

Українців будуть вакцинувати за чіткою математичною моделлю, розповіла Верещук.

"Є математична модель, як ми будемо вакцинуватися. Якщо я правильно зрозуміла пана Ляшка, ми отримаємо перші 8 млн доз, а це 4 млн людей, бо в два рази треба вакцинувати, уже в перші три місяці 2021 року. Це те, що безкоштовно.
Ми дійсно є серед 20-ки країн, які не в першій хвилі, але в другій отримають ці 8 млн доз вакцин", - уточнила нардеп.

Українські Національні Новини

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