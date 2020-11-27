Верещук розповіла, як вакцинуватимуть українців

Українців будуть вакцинувати за чіткою математичною моделлю, розповіла Верещук.

"Є математична модель, як ми будемо вакцинуватися. Якщо я правильно зрозуміла пана Ляшка, ми отримаємо перші 8 млн доз, а це 4 млн людей, бо в два рази треба вакцинувати, уже в перші три місяці 2021 року. Це те, що безкоштовно.

Ми дійсно є серед 20-ки країн, які не в першій хвилі, але в другій отримають ці 8 млн доз вакцин", - уточнила нардеп.