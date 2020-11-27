Верещук рассказала, как будут вакцинировать украинцев

Украинцев будут вакцинировать по четкой математической модели, рассказала Верещук.

"Есть математическая модель, как мы будем вакцинироваться. Если я правильно поняла господина Ляшко, мы получим первые 8 млн доз, а это 4 млн людей, потому что в два раза надо вакцинировать, уже в первые три месяца 2021 года. Это то, что бесплатно. Мы действительно среди 20-ки стран, которые не в первой волне, но во второй получат эти 8 млн доз вакцин", - уточнила депутат.