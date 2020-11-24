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Верещук розповіла, коли чекати Держбюджет-2021

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Бюджет на наступний рік має бути проголосований парламентарями до 1 січня. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявила народний депутат від партії “Слуга народу” Ірина Верещук, передає УНН.

“Ми не можемо лишати людей без заробітних плат. А всі „хотєлки“ — залишимо на потім. Цей бюджет має бути проголосований до 1 січня”, — сказала вона.

Окремо Верещук прокоментувала ситуацію із призупиненням фінансування видатків бюджету Державною казначейською службою.

“Ситуація контрольована. І всі, хто працювали у місцевому самоврядуванні, в райдержадміністраціях, наприклад, знають, що в кінці року завжди рвана ситуація, коли призначення є, а живих коштів немає. Це — живий процес, який є щороку.

Чи є важче цього року? Так, дірка є, дефіцит великий, але ми виберемося і все буде нормально. Я знаю, що КМУ працює над тим, аби забезпечити пенсії, зарплати, захищені статті, енергоносії — це все має бути проплачено”, — сказала вона.

Коментуючи питання затримки чергового кредиту МВФ, Верещук висловила впевненість, що Україна його таки отримає.

“МВФ розуміє ситуацію України сьогодні. МВФ точно не хоче, щоб у нас був дефолт, або технічний дефолт, або навіть напівдефолт, і щоб ми не могли платити їм по боргам”, — вважає вона.

Нагадаємо, Верещук проти відставки уряду до ухвалення бюджету на наступний рік.

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