Верещук: Путін має заплатити високу ціну за війну на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Президент Росії Володимир Путін має заплатити високу ціну за війну на Донбасі. Про це в ефірі ток-шоу "Народ проти з Наташею Влащенко" заявила член комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони, народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, передає УНН.
Цитата:
"РФ сьогодні здійснює інформаційно-психологічну та інші спеціальні операції в Україні. І ціна для Путіна має бути високою. Ціна економічна і дипломатична, але не ціна життів українських громадян", - сказала Верещук.
Доповнення
Днями Верещук відреагувала на загострення конфлікту на Сході України.