Верещук: Путін має заплатити високу ціну за війну на Донбасі

Цитата:

"РФ сьогодні здійснює інформаційно-психологічну та інші спеціальні операції в Україні. І ціна для Путіна має бути високою. Ціна економічна і дипломатична, але не ціна життів українських громадян", - сказала Верещук.

Доповнення

Днями Верещук відреагувала на загострення конфлікту на Сході України.



