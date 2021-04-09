Верещук: Путін має заплатити високу ціну за війну на Донбасі

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Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 101951 перегляди

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Президент Росії Володимир Путін має заплатити високу ціну за війну на Донбасі. Про це в ефірі ток-шоу "Народ проти з Наташею Влащенко" заявила член комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони, народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, передає УНН.

Цитата: 

"РФ сьогодні здійснює інформаційно-психологічну та інші спеціальні операції в Україні. І ціна для Путіна має бути високою. Ціна економічна і дипломатична, але не ціна життів українських громадян", - сказала Верещук.

Доповнення

Днями Верещук відреагувала на загострення конфлікту на Сході України.

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