Верещук пропонує вакцинувати українців від "ковіду" за кошт держави

"Іспанський грип на початку XX століття - до 50 млн померлих, азійський грип кінця 50-х років - до 1 млн померлих, гонконгзький грип кінця 60-х - до 4 млн померлих, свинячий грип кінця нульових - до півмільйона померлих, COVID-19 - на сьогодні вже до 1,5 млн померлих", - навела дані Верещук.

Інфекції завжди будуть поряд з людством. Глобалізація, урбанізація та сучасний соціальний уклад робить інфекції особливо небезпечними, запевняє вона.

"Сьогодні депутати будуть голосувати за законопроект №4142 "Про систему громадського здоров’я". Пандемія "ковіду" є нагадуванням нам, що насправді громадське здоров’я – це компонента національної безпеки. А загрози громадському здоров’ю можуть бути співставні військовим загрозам. Саме так держава має дивитись на захист громадського здоров’я", - зауважила Верещук.

Нардеп додала, що скільки б держава не інвестувала у громадське здоров’я, не робити цього буде ще дорожче.

"А ще, я переконана, що вакцинація від небезпечних інфекцій має бути коштом держави, бо так, зрештою, дешевше для держави", - резюмувала Верещук.