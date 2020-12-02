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Верещук пропонує вакцинувати українців від "ковіду" за кошт держави

Верещук пропонує вакцинувати українців від "ковіду" за кошт держави

Київ • УНН

 • 10682 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Народний депутат Ірина Верещук переконана, що вакцинація від небезпечних інфекцій має бути коштом держави. Про це вона написала у своєму Facebook, передає УНН.

"Іспанський грип на початку XX століття - до 50 млн померлих, азійський грип кінця 50-х років - до 1 млн померлих, гонконгзький грип кінця 60-х - до 4 млн померлих, свинячий грип кінця нульових - до півмільйона померлих, COVID-19 - на сьогодні вже до 1,5 млн померлих", - навела дані Верещук.

Інфекції завжди будуть поряд з людством. Глобалізація, урбанізація та сучасний соціальний уклад робить інфекції особливо небезпечними, запевняє вона.

"Сьогодні депутати будуть голосувати за законопроект №4142 "Про систему громадського здоров’я". Пандемія "ковіду" є нагадуванням нам, що насправді громадське здоров’я – це компонента національної безпеки. А загрози громадському здоров’ю можуть бути співставні військовим загрозам. Саме так держава має дивитись на захист громадського здоров’я", - зауважила Верещук.

Нардеп додала, що скільки б держава не інвестувала у громадське здоров’я, не робити цього буде ще дорожче.

"А ще, я переконана, що вакцинація від небезпечних інфекцій має бути коштом держави, бо так, зрештою, дешевше для держави", - резюмувала Верещук.

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