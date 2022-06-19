Верещук пропонує спростити для українців процедури усиновлення дітей, які осиротіли через війну

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”Сьогодні, в День Батька, хочу привернути увагу до дітей, які через війну залишились без батьківського піклування або стали сиротами. Зокрема, я говорю про дітей з тимчасово окупованих територій або із зон бойових дій. Зараз таких маленьких українців, на жаль, тисячі”, - зазначила Верещук.

Вона закликала відповідні органи влади «докласти зусиль для максимального пришвидшення та спрощення процедур щодо тимчасового влаштування дітей та їх усиновлення громадянами України».

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«Знаю, що серед українців багато людей з великим серцем, які готові приймати дітей на тимчасове влаштування, а також усиновлювати їх», - наголосила Верещук.

Контекст

Внаслідок широкомасштабного військового вторгнення рф в Україну станом на 18 червня постраждали щонайменше 906 українських дітей. 323 дитини загинуло та понад 583 поранено. Ці дані постійно уточнюються. Кількість дітей-сиріт, які втрати батьків в результаті військової агресії рф, за неофіційною інформацією перевищила дві тисячі.