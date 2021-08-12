Верещук прокоментувала звинувачення Лукашенка в бік України

Верещук запевняє, що офіційна інформація від Прикордонної служби Білорусі суперечить тій інформації, яку озвучує Лукашенко.

“Я подивилася на сайті прикордонної служби Білорусії — можливо "старий прикордонник“, як він (Олександр Лукашенко — ред.) сам себе називає, не знає, що в нас є спільна група україно-білоруська, яка подає спільні звіти, й можна подивитися, скільки нелегалів, скільки зброї й бойовиків було затримано. Так ось, офіційно прикордонна служба Білорусії повідомляє, що за останні 6 місяців на кордоні з Україною лише 4 одиниці зброї та 10 боєприпасів”, — пояснила вона.

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