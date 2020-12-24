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Верещук прокоментувала підвищення тарифів для населення під Новий Рік

Київ • УНН

 • 98694 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Уже 1 січня спливає термін дії пільгових тарифів на електроенергію для населення. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявила народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук, передає УНН.

Верещук прокоментувала підвищення тарифів для населення під Новий Рік

Особисто вона переконана, що підвищувати тарифи не можна, а уряд має представити план дій.

“Державна політика має бути повернута обличчям до українців, бо вони не мають звідки платити підвищені тарифи. Ці тарифи і так занадто підвищені відносно доходів, якщо ми говоримо про середнє домогосподарство. Не можуть люди собі це дозволити. Держава не має морального та політичного права залазити в кишені до українців. Треба ринок так відкоригувати, щоб він працював для українців, для чого ринок без українців?” — наголосила Верещук.

Як раніше повідомляв УНН, уряд та Міненерго планують підвищити тарифи для населення. Раніше ціну на газ підняв “Нафтогаз”, колишній менеджер якого Юрій Вітренко відтепер очолює Міненерго. 

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