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Верещук прокоментувала кадрові перестановки в ОП і КМУ

Верещук прокоментувала кадрові перестановки в ОП і КМУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук в ефірі одного з телеканалів прокоментувала кадрові перестановки в Офісі Президента та Кабміні, передає УНН.

"Кадрові рішення будуть прийняті. Це анонсував, зокрема, й Президент Зеленський, ми це знаємо. Ми говоримо про певні перестановки в ОП, наприклад - пан Трофімов (Сергій Трофімов, експерший заступник голови ОП, - ред.), який був звільнений. Сьогодні, як я розумію, частину роботи по регіональній політиці взяв на себе Кирило Тимошенко (заступник голови ОП, - ред.)", - уточнила Верещук.

Крім того, плануються кадрові зміни в КМУ, розповіла нардеп.

"Ми зараз говоримо і про КМУ, бодай в якійсь його частині. У нас є два в. о. міністра – це по освіті (Сергій Шкарлет, - ред.) і по енергетиці (Ольга Буславець, - ред.). Є дві опції. Або затвердити їх, і я схиляюсь до того, що якщо люди пропрацювали і показують певні результати - їх треба затверджувати. Або ж обирати серед інших кандидатур. Залишати питання як є не можна, бо ми маємо затверджений законом термін перебування цих людей на посаді в. о.", - вважає Верещук.

Нагадаємо, Верещук заявила, що проти відставки Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я в разгар пандемії.

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