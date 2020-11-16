Верещук прокоментувала кадрові перестановки в ОП і КМУ

"Кадрові рішення будуть прийняті. Це анонсував, зокрема, й Президент Зеленський, ми це знаємо. Ми говоримо про певні перестановки в ОП, наприклад - пан Трофімов (Сергій Трофімов, експерший заступник голови ОП, - ред.), який був звільнений. Сьогодні, як я розумію, частину роботи по регіональній політиці взяв на себе Кирило Тимошенко (заступник голови ОП, - ред.)", - уточнила Верещук.

Крім того, плануються кадрові зміни в КМУ, розповіла нардеп.

"Ми зараз говоримо і про КМУ, бодай в якійсь його частині. У нас є два в. о. міністра – це по освіті (Сергій Шкарлет, - ред.) і по енергетиці (Ольга Буславець, - ред.). Є дві опції. Або затвердити їх, і я схиляюсь до того, що якщо люди пропрацювали і показують певні результати - їх треба затверджувати. Або ж обирати серед інших кандидатур. Залишати питання як є не можна, бо ми маємо затверджений законом термін перебування цих людей на посаді в. о.", - вважає Верещук.

Нагадаємо, Верещук заявила, що проти відставки Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я в разгар пандемії.