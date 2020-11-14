"Не можна змінювати міністра в разгар пандемії": Верещук проти відставки Степанова

"Якщо це відбудеться, я буду думати, що з нього (Максима Степанова - ред.) роблять цапа відбувайло. Я бачу, як на нього тиснуть різні сили, і зокрема проамериканські, пов‘язані з командою Уляни Супрун. Це пані Стефанишина, яка не оминає жодної можливості: треба і не треба - завжди критикує, намагаючись збити його кроки. Я вважаю це неправильно. Він має завершити почате. Ми не можемо змінювати кожні три місяці, кожні півроку міністрів охорони здоров’я в такі складні для нас часи", - наголосила Верещук.

Вона додала, що утримається від голосування за призначення Ляшко міністром, якщо його буде запропоновано.

"Спочатку він був долучений до процесу ліквідації санепідемслужби, а тепер долучений до процесу її відновлення. Він як ніхто має досвід того, як виглядає санепідемслужба і те, що називається громадським здоров’ям - система, яку треба відновлювати", - зазначила Верещук.

Зазначимо, що санепідемслужба України повністю була знищена за часів Уляни Супрун на посаді міністра охорони здоров’я, що своєю чергою призвело до гострого дефіциту лабораторій під час епідемії COVID-19.