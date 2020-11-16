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Верещук прокомментировала кадровые перестановки в ОП и КМУ

Верещук прокомментировала кадровые перестановки в ОП и КМУ

Киев  •  УНН

 • 11166 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов прокомментировала кадровые перестановки в Офисе Президента и Кабмине, передает УНН.

"Кадровые решения будут приняты. Это анонсировал в том числе и Президент Зеленский, мы это знаем. Мы говорим об определенных перестановках в ОП, например - господин Трофимов (Сергей Трофимов, экс-первый заместитель главы ОП, - ред.), который был уволен. Сегодня как я понимаю, часть работы по региональной политике взял на себя Кирилл Тимошенко (заместитель главы ОП, - ред.)", - уточнила Верещук.

Кроме того, планируются кадровые изменения в КМУ, рассказала нардеп.

"Мы сейчас говорим и о КМУ, хотя бы в какой-то его части. У нас есть два в. о. министра - это по образованию (Сергей Шкарлет, - ред.) и по энергетике (Ольга Буславець, - ред.). Есть две опции. Или утвердить их, и я склоняюсь к тому, что если люди проработали и показывают определенные результаты - их надо утверждать. Или же выбирать среди других кандидатур. Оставлять вопрос как есть нельзя, потому что мы имеем утвержденный законом срок пребывания этих людей на должности в . о.", - считает Верещук.

Напомним, Верещук заявила, что против отставки Максима Степанова с должности министра здравоохранения в разгар пандемии.

Украинские Национальные Новости

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