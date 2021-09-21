Верещук про проект Бюджету-2022: зростуть мінімальна зарплата, прожитковий мінімум та пенсії

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“Опозиція завжди говорить, що це бюджет або проїдання, або бюджет антисоціальний. Однак в цьому випадку вважаю критику недоречною. Всі основні видатки збалансовано: і на армію, і на медицину, і на освіту. Основні видатки збільшуються, зменшується поріг інфляції, дійсно зменшується наше боргове навантаження”, — прокоментувала вона.

На думку Верещук, очікування від бюджету на 2022 рік великі, оскільки у минулого багато сил було спрямовано на подолання пандемії.

“Всупереч прогнозам, ми не впали, незважаючи на коронакризу і локдаун. Все могло бути набагато гірше. Тому ми працюємо в позитивній динаміці, і сподіваюся, що будемо тільки нарощувати свій потенціал”, — пояснила нардеп.

Раніше Верещук заявила, що завдяки масовій вакцинації Україна зможе обійтися без локдаунів.