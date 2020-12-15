Верещук про зарплату нардепів: у “слуг” зарплата вища, ніж у “господарів”
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Коментуючи питання про заробітну плату народних депутатів, Ірина Верещук заявила, що у неї ніколи не повернеться язик сказати, що у депутатів низькі зарплати, про це вона заявила в ефірі одного із телеканалів, передає УНН.
“Якщо ми подивимося сьогодні на пенсіонера і на пенсію людей, які по 60, по 50, по 40 років відпрацювали чесно, спочатку працюючи на Радянський союз, потім на Україну і отримують по 2500 грн чи навіть 3000 грн, в мене навіть язик не повернеться сказати, що 42 000 грн це недостойно, чи це замало”, — зауважила Верещук.
Вона додала, що спочатку потрібно підняти зарплатню вчителям та лікарям.
“Щоб вони могли себе відчувати людьми у державі. Ми „слуги народу“, ми прийшли служити, і виходить, що у „слуг“ більша заробітна плата ніж у „господарів“ — це нечесно і несправедливо. Я ніколи не скажу, що для мене це щось замало чи не вистачає”, — резюмувала Верещук.