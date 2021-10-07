Верещук про відставку Разумкова: поважаю Дмитра, але нам треба єдність

Відставку спікера парламенту прокоментувала член Комітету ВРУ з нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат від “Слуги народу” Ірина Верещук.

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“Так, я підтримала відставку Дмитра Разумкова. Я поважаю Дмитра і як депутата, і як політика. Він був гарним спікером. Але зараз ми в точці, де політичні шляхи фракції та Дмитра розходяться. Так буває. Я підтримала відставку, бо переконана, що так краще для країни. Нам треба бути сильними всередині та ззовні. Ми потребуємо швидких реформ та сильної армії. А для цього треба, щоб влада була сильною. А для цього нам треба єдність. Ми не можемо собі дозволити всіляких розколів. Ми не маємо повторювати помилки старих політиків. Ми можемо та маємо бути іншими. Тому голосувала „за“. Буде новий спікер. Будемо працювати”.

Найімовірнішим претендентом на посаду голови Верховної Ради після Разумкова називають нинішнього віцеспікера Руслана Стефанчука.