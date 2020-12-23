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Верещук про рішення суду стосовно Дроздова: маленька, але перемога

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат Ірина Верещук прокоментувала рішення Печерського райсуду міста Києва щодо командувача Повітряними силами ЗСУ генерал-полковника Сергія Дроздова, передає УНН із посиланням на допис Верещук у Facebook.

Верещук про рішення суду стосовно Дроздова: маленька, але перемога

Вона нагадала, що судове засідання закінчилося вчора, 22 грудня, майже опівночі.

"Прокуратура просила взяти командувача Повітряними силами ЗСУ генерал-полковника Сергія Дроздова під домашній арешт. Захист просив особисту поруку. Суд вирішив на користь особистого зобов’язання. Маленька, але перемога", - написала Верещук.

Як повідомляв УНН, 25 вересня о 20:45 під Чугуєвом на Харківщині впав літак і загорівся.

Всього на борту повітряного судна перебувало 27 осіб — члени екіпажу, курсанти й офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба: 25 загинули на місці, один із курсантів помер наступного дня від отриманих опіків. Ще одну людину було доправлено на лікування.

Вчора, 22 грудня, Печерський районний суд відправив під варту без альтернативи внесення застави керівника польотів військової частини А4104 Олександра Жука, підозрюваного у справі про катастрофу військового літака Ан-26Ш під Чугуєвом.

Крім того, 22 грудня суд арештував командира військової частини А4104 В'ячеслава Глазунова у згаданій справі.

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