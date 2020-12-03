Верещук пояснила феномен рейтингу Зеленського

“Днями бачила результати замірів рівня довіри до топ-політиків країни. Цікаво, що Президент Зеленський має показник у 44%, незважаючи на другий рік при владі та коронакризу. Жоден з попередніх президентів не мав поєднання таких чинників, як конфлікт з Росією, пандемія, економічна криза та сильна опозиція. І жоден з попередніх президентів не мав 44% довіри на другий рік президентства”, — заявила вона.

Політичні конкуренти Зеленського мають вдвічі менше підтримки, додала вона.

“Лідери опозиційних сил (з їх грошима, медіа та величезним досвідом) Юлія Тимошенко, Юрій Бойко та Петро Порошенко мають 26%, 24% та 23% відповідно. Чому так? Бо він справжній, не фальшивий. Так, не всім подобається Зеленський, не всі погоджуються з його діями. Але всі знають (навіть ті, хто його не любить), що Президент не краде і що він людяний. Тому йому довіряють більше ніж їм”, — підсумувала Верещук.