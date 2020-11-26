Верещук повідомила, коли Рада проголосує за президентську підтримку підприємців

"Швидше за все це будуть новорічно-різдвяні свята. Але тут треба зважити, коли краще це зробити. І, звичайно, дивитися на динаміку.

Однак, ми дійсно підходимо до локдану і тих рішень, які даються нам дуже складно", - сказала вона.

До цього часу мають бути проголосовані законопроекти Президента про підтримку підприємців, наголосила Верещук.

"Президент вніс до ВР законопроекти про підтримку бізнесу. І ми маємо проголосувати всі ці питання вже у вівторок-середу. Якщо ми, як депутати, швидко проголосуємо за ці законопроекти і люди зрозуміють, що вони отримають реальну підтримку вже сьогодні, то, звичайно, суспільний негатив від локдауну буду меншим.

Але якщо ми не встигнемо це зробити, підемо до людей і скажемо - сядьте і почекайте три тижні – це буде дуже важко, і суспільство це негативно сприйме", - уточнила нардеп.