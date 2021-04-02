Верещук повідомила, чи вистачить Росії ресурсу розпочати військову операцію проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Народний депутат України від фракції “Слуга народу”, член Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук вважає, що у Росії не вистачить ресурсу для військової операції проти України, передає УНН.
Цитата:
"Це питання фактів. Росія не має спроможності почати наступальну операцію станом на сьогодні", - прокоментувала вона.
Доповнення
Раніше Верещук повідомила про прийняття 30 березня Радою постанови, де війна Росії проти України вперше названа війною.
Контекст
Після заяв президента США Джо Байдена про те, що він вважає Путіна "вбивцею", який "заплатить" за втручання у вибори США, рубль обвалився до долара і євро.