Верещук сообщила, хватит ли России ресурса начать военную операцию против Украины

Цитата:

"Это вопрос фактов. Россия имеет не способности начать наступательную операцию по состоянию на сегодня", - прокомментировала она.

Дополнение

Ранее Верещук сообщила о принятии 30 марта Радой постановления, где война России против Украины впервые названа войной.

Контекст

После заявлений президента США Джо Байдена о том, что он считает Путина "убийцей", который "заплатит" за вмешательство в выборы США, рубль обвалился к доллару и евро.