Верещук повідомила, чи будуть підвищуватися тарифи на електроенергію та газ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук в ефірі програми “Хард з Влащенко” повідомила, що підвищення тарифів на електроенергію та газ не буде, передає УНН.
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“У п’ятницю у нас була година запитань до Уряду й виступав Герман Галущенко. Я конкретно підійшла до нього, щоб він сказав мені, чи буде підвищення ціни на електроенергію для певної категорії населення, яких у нас 80% у кого ціна по 1 грн 44 коп. Відповідь була, що ні, не буде”, — прокоментувала вона.
Нагадаємо
Раніше Ірина Верещук дала позитивну оцінку активній участі США, ФРН та Франції у врегулюванні конфлікту на Донбасі.