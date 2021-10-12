Верещук повідомила, чи будуть підвищуватися тарифи на електроенергію та газ

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“У п’ятницю у нас була година запитань до Уряду й виступав Герман Галущенко. Я конкретно підійшла до нього, щоб він сказав мені, чи буде підвищення ціни на електроенергію для певної категорії населення, яких у нас 80% у кого ціна по 1 грн 44 коп. Відповідь була, що ні, не буде”, — прокоментувала вона.

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Раніше Ірина Верещук дала позитивну оцінку активній участі США, ФРН та Франції у врегулюванні конфлікту на Донбасі.