Верещук дала схвальну оцінку активній участі США, ФРН та Франції у врегулюванні конфлікту на Донбасі

Цитата

“Вікторія Нуланд (заступниця держсекретаря США, — ред.) три дні буде в Москві, зустрічатиметься з низкою посадовців, зокрема — з паном Козаком (заступник голови адміністрації президента Росії Дмитрій Козак, — ред.), який є перемовником від РФ.

Паралельно президент провів відеоконференцію із представниками Нормандського формату. Це — новий крок у перемовному форматі, і, сподіваюся, він буде нам на користь”, — сказала вона в ефірі програми “Свобода слова на ICTV”.

Контекст

Президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Президент України поінформував співрозмовників про безпекову ситуацію на сході країни, а також про зусилля, яких докладає українська сторона з метою досягнення миру. У свою чергу, Канцлер ФРН і Президент Франції пообіцяли порушити ці питання під час своєї розмови з Президентом РФ Володимиром Путіним.

Німецький та французький лідери привітали вагомі практичні кроки української сторони, спрямовані на врегулювання конфлікту. Вони запевнили, що їхні держави й надалі докладатимуть усіх необхідних зусиль для мирного врегулювання на Донбасі.