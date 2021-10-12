Верещук дала схвальну оцінку активній участі США, ФРН та Франції у врегулюванні конфлікту на Донбасі

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Член комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук підбила підсумки відеоконференції Президента України Володимира Зеленського з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном, передає УНН.

Цитата

“Вікторія Нуланд (заступниця держсекретаря США, — ред.) три дні буде в Москві, зустрічатиметься з низкою посадовців, зокрема — з паном Козаком (заступник голови адміністрації президента Росії Дмитрій Козак, — ред.), який є перемовником від РФ.

Паралельно президент провів відеоконференцію із представниками Нормандського формату. Це — новий крок у перемовному форматі, і, сподіваюся, він буде нам на користь”, — сказала вона в ефірі програми “Свобода слова на ICTV”.

Контекст

Президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Президент України поінформував співрозмовників про безпекову ситуацію на сході країни, а також про зусилля, яких докладає українська сторона з метою досягнення миру. У свою чергу, Канцлер ФРН і Президент Франції пообіцяли порушити ці питання під час своєї розмови з Президентом РФ Володимиром Путіним.

Німецький та французький лідери привітали вагомі практичні кроки української сторони, спрямовані на врегулювання конфлікту. Вони запевнили, що їхні держави й надалі докладатимуть усіх необхідних зусиль для мирного врегулювання на Донбасі.

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