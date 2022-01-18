Верещук: Порошенко має захищати себе в суді, а не ховатись за людьми на вулиці
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Віце-прем’єр-міністр — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розкритикувала вуличні акції на підтримку п’ятого президента України Петра Порошенка. Про це вона заявила в ефірі телеканалу "Свобода слова на ICTV", передає УНН.
Вона нагадала, що за часів Порошенко кримінальне провадження було відкрите проти третього президента Віктора Ющенка. Останній діяв виключно у правовому полі - найняв адвокатів і гідно захищався.
Цитата
"Порошенко є заможною людиною. У нього задекларовано півтори тонни готівки, у нього купа адвокатів. Що заважає йому, як людині, гідній свого статусу, спокійно прийти до суду і захищатися?
А не влаштовувати кардебалети на вулиці, ховаючись за людьми, які йому вірять і думають, що в такий спосіб захищають демократію", - сказала Верещук.
Контекст
Після повернення Порошенка з-за кордону в аеропорту "Жуляни", куди той прилетів, пройшов мітинг на його підтримку. Також на підтримку Порошенка пройшов мітинг під Печерським судом, де йому обирали запобіжний захід.