Верещук - опонентам: якщо хочете допомогти киянам, приєднуйтесь до президентської команди
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Кандидат на вибори мера Києва Ірина Верещук запропонувала опонентам приєднатися до її команди. Про це вона заявила у коментарі кореспонденту телеканалу "Україна 24" під час з'їзду партії "Слуга народу", передає УНН.
Відповідаючи на запитання журналіста про те, що б вона побажала опонентам, Верещук сказала:
"Хочу побажати опонентам попрацювати над собою. І якщо вони дійсно хочуть допомогти киянам, нехай приєднуються до нашої з Президентом команди".
Відзначимо, що з'їзд партії "Слуга народу" відбувся вчора, у КВЦ "Парковий". Там Верещук представили офіційним кандидатом від політсили на виборах київського мера.
Напередодні, політик перемогла на партійних праймеріз.
Відзначимо, що у прогнозах букмекерів на виборах у столиці зараз лідирують Кличко і Верещук.