Верещук: Міноборони та Генштаб треба розділити

Цитата

"Чи є конфлікт між Генштабом і Міноборони? Так є. Чи його можливо вирішити через законодавче поле? Так можливо. Чи можливо його вирішити, лише змінивши прізвища у кріслах? Ні, не можливо. Нам потрібно розділити повноваження, зрозуміти, що міністр оборони - це політична посада. А політик - він не воює, не креслить карти, не рухає картами, батальйонами, з'єднаннями. А Генштаб на чолі з командувачем - це військові, які займаються воєнними справами. І тоді все стане на свої місця.

А так – змінюй чи не змінюй прізвища – нічого не зміниться, конфлікт буде зберігатися", - уточнила нардеп в ефірі одного з телеканалів.

Доповнення

Раніше Верещук розповіла про важливість фінансування української армії і зокрема Повітряних сил ЗСУ.



