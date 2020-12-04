Верещук була проти збільшення зарплат помічникам нардепів

За її словами, підняття зарплат помічникам нардепів - "не на часі".

"Я за такий законопроект не голосувала, я його не підтримувала. Я не вважаю, що помічники народних депутатів можуть не мати вищої освіти. Я не вважаю, що зараз є той час, коли ми можемо підняти їм заробітну плату. Хай не ображаються, але це робити не потрібно було", - сказала вона.

Нагадаємо, мова про проект постанови № 4449, який парламентарі підтримали вчора, 3 грудня.

Зазвичай місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів нардепів становив 25 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року (у 2020 році - 52 550 грн).

Згідно з ухваленою постановою, ця сума у грудні буде збільшена вдвічі і складе 50 прожиткових мінімумів (або 105 тис. 100 грн).

Додамо, що вчора, 3 грудня, ВР також ухвалила в цілому законопроект про скасування обов’язкової вищої освіти для помічників народних депутатів.