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Венедіктова обговорила з представниками ЄС і США аудит ДБР

Венедіктова обговорила з представниками ЄС і США аудит ДБР

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Тимчасово виконуюча обов’язки Директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова провела зустріч з міжнародними партнерами і обговорила низку викликів, що стоять перед ДБР, зокрема, проведення аудиту. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

“Т.в.о. Директора ДБР Ірина Венедіктова провела робочу зустріч з міжнародними партнерами, зокрема представниками Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України на чолі з паном Антті Хартікайненом, представниками Представництва ЄС в Україні та заступником керівника відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні Діною Аба-Оглі”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією пресслужби, у ході зустрічі Венедіктова окреслила низку викликів, що наразі стоять перед Бюро.

“Серед них — проведення аудиту роботи ДБР, переведення до ДБР слідчих Генеральної прокуратури України, які займалися розслідуванням „справ Майдану“, проведення конкурсу на заміщення посад першого заступника та заступників Директора ДБР, невідкладний запуск роботи Ради громадського контролю при ДБР, формування дисциплінарної комісії Бюро, оперативних підрозділів та підвищення рівня роботи зі зверненнями та прийомом громадян”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, тимчасово виконуюча обов’язки Директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова провела зустріч з кандидатами на посади слідчих ДБР у “справах Майдану”.

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