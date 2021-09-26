Великобританія екстрено видасть 5 тис. робочих віз водіям вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Уряд Великобританії на тлі проблем з постачанням продовольчих товарів і бензину в країні має намір видати 10 500 робочих віз іноземним робітникам, в тому числі 5000 водіям вантажних автомобілів і 5500 фахівців з переробки м'яса птиці. Таку заяву міністерство транспорту Сполученого Королівства зробило в ніч на неділю, 26 вересня, передає УНН із посиланням на DW.
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Очікується, що власники цих віз зможуть працювати в країні до 24 грудня і таким чином допоможуть своєчасно, до католицького Різдва, заповнити товарами полиці британських супермаркетів і магазинів іграшок.
Профспілка: не вистачає близько 100 тис. водіїв
За даними профспілки Road Haulage Association, в Сполученому Королівстві сьогодні не вистачає близько 100 тисяч водіїв великовантажних автомобілів. Саме через це останнім часом полиці супермаркетів по всій країні раз у раз виявлялися порожніми, а водії стикалися з нестачею палива на заправках.
Серед іншого, причинами проблеми стали викликане Brexit скорочення числа громадян ЄС, що працюють у Великобританії, а також тривалу перерву в школах з навчання водіїв, зроблену через пандемію COVID-19, вказує газета The Financial Times.
Заходи з боротьби з браком водіїв вантажівок в Британії
25 вересня на сайті міністерства транспорту Великобританії було опубліковано лист, копії якого найближчим часом отримають водії вантажних машин, що вже вийшли на пенсію. Воно інформує про брак водіїв вантажівок на ринку праці і про можливості працевлаштування для них. Бажаючим повернутися в професію пенсіонерам обіцяють “привабливу зарплату, більше можливостей для гнучкого графіка, заздалегідь обумовлений обсяг годин, роботу на повний і скорочений день”.
Іншим заходом, спрямованим на боротьбу з браком водіїв вантажівок у Великобританії, повинна стати субсидія міністерству освіти в обсязі 10 млн фунтів, призначена для підготовки трьох тисяч водіїв з правами категорії C.
Тим часом в Асоціації британських торгових палат назвали заходи уряду по боротьбі з браком водіїв великовантажних автомобілів недостатніми.
“Це як носити в воду в наперстку, щоб загасити багаття”, — заявила глава асоціації Рубі Макгрегор-Сміт. “Навіть якщо ці короткострокові можливості залучать максимальне число людей, які можуть отримати роботу за цією схемою, цього буде недостатньо, щоб розв’язувати проблему ланцюжків постачання в тому масштабі, якого вона досягла”, — підкреслила експерт.