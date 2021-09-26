Великобритания экстренно выдаст 5 тыс. рабочих виз водителям грузовиков

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Правительство Великобритании на фоне проблем с поставками продовольствия и бензина в стране намерена выдать 10,5 тысяч рабочих виз иностранным рабочим, в том числе 5 тысяч водителям грузовых автомобилей и 5,5 тысяч специалистов по переработке мяса птицы. Такое заявление министерство транспорта Соединенного Королевства сделало в ночь на воскресенье, 26 сентября, передает УНН со ссылкой на DW.