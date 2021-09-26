Великобритания экстренно выдаст 5 тыс. рабочих виз водителям грузовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Правительство Великобритании на фоне проблем с поставками продовольствия и бензина в стране намерена выдать 10,5 тысяч рабочих виз иностранным рабочим, в том числе 5 тысяч водителям грузовых автомобилей и 5,5 тысяч специалистов по переработке мяса птицы. Такое заявление министерство транспорта Соединенного Королевства сделало в ночь на воскресенье, 26 сентября, передает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Ожидается, что владельцы этих виз смогут работать в стране до 24 декабря и таким образом помогут своевременно, до католического Рождества, заполнить товарами полки британских супермаркетов и магазинов игрушек.
Профсоюз: не хватает около 100 тыс. водителей
По данным профсоюза Road Haulage Association, в Соединенном Королевстве сегодня не хватает около 100 тысяч водителей большегрузных автомобилей. Именно поэтому в последнее время полки супермаркетов по всей стране то и дело оказывались пустыми, а водители сталкивались с нехваткой топлива на заправках.
Среди прочего, причинами проблемы стали вызванными Brexit сокращение числа граждан ЕС, работающих в Великобритании, а также длительный перерыв в школах по обучению водителей, сделанный из-за пандемии COVID-19, указывает газета The Financial Times.
Меры по борьбе с нехваткой водителей грузовиков в Британии
25 сентября на сайте министерства транспорта Великобритании было опубликовано письмо, копии которого в ближайшее время получат вышедшие на пенсию водители грузовых машин. Оно информирует о нехватке водителей грузовиков на рынке труда и о возможностях трудоустройства для них. Желающим вернуться в профессию пенсионерам обещают “привлекательную зарплату, больше возможностей для гибкого графика, заранее оговоренный объем часов, работу на полный и сокращенный день”.
Другим мероприятием, направленным на борьбу с нехваткой водителей грузовиков в Великобритании, должна стать субсидия министерству образования в объеме 10 млн фунтов, предназначенная для подготовки трех тысяч водителей с правами категории C.
Между тем в Ассоциации британских торговых палат назвали меры правительства по борьбе с нехваткой водителей большегрузных автомобилей недостаточными.
“Это как носить в воду в наперстке, чтобы потушить костер”, — заявила глава ассоциации Руби Макгрегор-Смит. “Даже если эти краткосрочные возможности привлекут максимальное число людей, которые могут получить по этой схеме, этого будет недостаточно, чтобы разрешить цепочки поставок в том масштабе, которого они достигли”, — подчеркнула эксперт.