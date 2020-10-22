“Велике будівництво”: загальна готовність об’єктів сягнула вже 87%

“За даними моніторингових груп Мінрегіону, які постійно відслідковують динаміку реалізації програми на місцях, станом на 21 жовтня середній відсоток будівельної готовності об’єктів по Україні складає 87%. Дитсадки, які входять до "Великого будівництва“, готові на 87%, школи на 92%, спортивна інфраструктура на 83%, інші об’єкти готові на 86%”, — йдеться в повідомленні.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов підкреслив, що програма виходить на фінішну пряму та закликав учасників наради пришвидшити темпи будівництва і завершити всі роботи вчасно.

“Всі проекти "Великого будівництва“, які заплановані до здачі у цьому році, мають бути завершені у заплановані строки, що і стане успішною реалізацією програми та дасть змогу розпочати її новий етап, який вже розробляється. У 2021 році новацією в програмі стане розвиток за напрямком Туристичні магніти України та проекти, які будуть спрямовані на економічний розвиток регіонів”, — наголосив Чернишов.

Він також нагадав представникам обласних державних адміністрацій, що до 5 листопада 2020 року ОДА мають відібрати програми і проекти регіонального розвитку, що можуть фінансуватись за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2021 році, а до 10 листопада 2020 року — надати Мінрегіону пропозиції з переліком програм і проєктів.

“Остаточний перелік програм та проектів, які будуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у рамках програми "Велике будівництво 2021“, буде сформований до 1 грудня 2020 року”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині в межах президентського проекту “Велике будівництво” триває капітальний ремонт приймального відділення у Волноваській центральній лікарні.