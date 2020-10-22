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“Велике будівництво”: загальна готовність об’єктів сягнула вже 87%

“Велике будівництво”: загальна готовність об’єктів сягнула вже 87%

Київ • УНН

 • 34133 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Середній відсоток будівельної готовності об’єктів “Великого будівництва” по Україні становить 87%. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

“За даними моніторингових груп Мінрегіону, які постійно відслідковують динаміку реалізації програми на місцях, станом на 21 жовтня середній відсоток будівельної готовності об’єктів по Україні складає 87%. Дитсадки, які входять до "Великого будівництва“, готові на 87%, школи на 92%, спортивна інфраструктура на 83%, інші об’єкти готові на 86%”, — йдеться в повідомленні.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов підкреслив, що програма виходить на фінішну пряму та закликав учасників наради пришвидшити темпи будівництва і завершити всі роботи вчасно.

“Всі проекти "Великого будівництва“, які заплановані до здачі у цьому році, мають бути завершені у заплановані строки, що і стане успішною реалізацією програми та дасть змогу розпочати її новий етап, який вже розробляється. У 2021 році новацією в програмі стане розвиток за напрямком Туристичні магніти України та проекти, які будуть спрямовані на економічний розвиток регіонів”, — наголосив Чернишов.

Він також нагадав представникам обласних державних адміністрацій, що до 5 листопада 2020 року ОДА мають відібрати програми і проекти регіонального розвитку, що можуть фінансуватись за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2021 році, а до 10 листопада 2020 року — надати Мінрегіону пропозиції з переліком програм і проєктів.

“Остаточний перелік програм та проектів, які будуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у рамках програми "Велике будівництво 2021“, буде сформований до 1 грудня 2020 року”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині в межах президентського проекту “Велике будівництво” триває капітальний ремонт приймального відділення у Волноваській центральній лікарні.

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