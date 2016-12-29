Велика Британія зафіксувала рекордну кількість лотерейних мільйонерів у 2016 році — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Протягом 2016 року у Великій Британії 347 гравців національної лотереї стали мільйонерами, передає УНН з посиланням на міжнародні ЗМІ.
До прикладу, протягом 2015 року мільйонерами англійської національної лотереї Camelot став 341 грвець.
У цьому ж році 347 гравців отримали чеки на 1 млн фунтів (1,22 млн дол.) чи й навіть на більшу суму, розоривши банки на загальну суму 862 млн фунтів (1,06 млрд дол.).
Цікаво, що кількість переможців в національній лотереї збільшилась, незважаючи на зміни, за якими кількість кульок з 49 була збільшена до 59.
Тобто, якщо раніше шанс зірвати джекпот був один на 14 мільйонів, то тепер — один на 45 мільйонів.
Нагадаємо, у жовтні лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних виграшів в Україні. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забава”.
За 2016 рік мільйонерами “Лото-Забави” стали 20 гравців. Загалом же за всю історію існування лотереї лічильник “Лото-Забави” нарахував 259 нових мільйонерів.
Організатором лотереї “Лото-Забава” виступає оператор державних лотерей “М.С.Л.”.