Великобритания зафиксировала рекордное количество лотерейных миллионеров в 2016 году - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В течение 2016 года в Великобритании 347 игроков национальной лотереи стали миллионерами, передает УНН со ссылкой на международные СМИ.
К примеру, в течение 2015 года миллионерами английской национальной лотереи Camelot стал 341 игрок.
В этом же году 347 игроков получили чеки на 1 млн фунтов (1,22 млн долл.) или даже на большую сумму, разорив банки на общую сумму 862 млн фунтов (1,06 млрд долл.).
Интересно, что количество победителей в национальной лотерее увеличилось, несмотря на изменения, по которым количество шариков из 49 было увеличено до 59.
То есть, если раньше шанс сорвать джекпот был один на 14 млн, то теперь - один на 45 млн.
Напомним, в октябре лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по лотерейным выигрышам в Украине. Так, 9 октября 2016 года эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".
За 2016 год миллионерами "Лото-Забавы" стали 20 игроков. Всего же за всю историю существования лотереи счетчик "Лото-Забавы" насчитал 259 новых миллионеров.
Организатором лотереи "Лото-Забава" выступает оператор государственных лотерей "М.С.Л.".