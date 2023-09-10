Велика Британія виділить 2 млрд дол. на кліматичний фонд, який підтримує ООН

Прем'єр-міністр Сунак повідомив, що Велика Британія зобов'язується надати 2 мільярди доларів Зеленому кліматичному фонду (ЗКФ), щоб допомогти країнам, що розвиваються, впоратися зі зміною клімату.

В офісі прем'єр-міністра зазначається, що ця обіцянка стане найбільшим фінансовим зобов'язанням, яке Велика Британія взяла на себе на сьогоднішній день, щоб допомогти світу впоратися зі зміною клімату.

Повідомляється, що Велика Британія очолила міжнародні зусилля з надання допомоги країнам, що розвиваються, у боротьбі зі зміною клімату, в тому числі пообіцявши витратити 11,6 млрд фунтів стерлінгів на міжнародне кліматичне фінансування в період з 2021 по 2026 рік.

«Сьогоднішнє зобов'язання являє собою збільшення на 12,7% попереднього внеску Великої Британії до ЗКФ на період 2020-2023 років, що саме по собі подвоїло наше первісне фінансування для створення фонду в 2014 році», - йдеться в заяві офісу Сунака.

Доповнення

CNN повідомляло, посилаючись на першу таблицю показників Організації Об'єднаних Націй після Парижа, що за вісім років після історичної Паризької кліматичної угоди країни світу не зробили достатньо, щоб скоротити забруднення і запобігти катастрофічним рівням потепління.